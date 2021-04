(Di martedì 13 aprile 2021) Superata la metà di aprile il governo comincerà a concentrarsi su uno dei nodi principali di questa seconda primavera pandemica: come riaprire in vista dell'estate. Nell'esecutivo, dopo l' ennesima ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Riaperture, Mario Draghi pronto a convocare la cabina di regia #riaperture - MediasetTgcom24 : Riaperture, Mario Draghi pronto a convocare la cabina di regia #riaperture - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A MARIO DRAGHI: “NUOVI PROTOCOLLI E RIAPRIAMO IN SICUREZZA BAR, TEATRI E PALESTRE” - enrique49068776 : RT @MediasetTgcom24: Riaperture, Mario Draghi pronto a convocare la cabina di regia #riaperture - pornorano : RT @MediasetTgcom24: Riaperture, Mario Draghi pronto a convocare la cabina di regia #riaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Mario

Draghi non glielo ha chiesto e anche ieri, al telefono, lo ha rassicurato. La squadra per ora ... Salvini è scatenato contro il ministro che "vede solo rosso" e chiede prudenza sulle. ...... ricordando che lo stesso presidente del ConsiglioDraghi ad essere il primo che dice "riapriamo" . Maggio, dunque, "sar il mese delledi tutte le attivit economiche, in sicurezza . ...Il ministro della Salute e gli attacchi per l’«eccessivo rigore» delle chiusure: «È una battaglia politica e non mi scandalizzo». Le rassicurazioni ricevute da Draghi ...Ristoranti aperti nelle zone gialle anche la sera sfruttando gli spazi all’aperto, numero delle somministrazioni dei vaccini da inserire tra i parametri del ...