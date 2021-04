Riaperture | il governo | Decisivi i pareri del Cts

(Di martedì 13 aprile 2021) Draghi al lavoro per studiare il pianoin massima sicurezza. La data ancora non c'è. La campagna vaccinale e i dati sulla diffusione del virus registrati in questa settimana saranno ...

Advertising

LegaSalvini : LA PROMESSA DI SALVINI: CON UN GOVERNO DI CENTRODESTRA CAMBIEREMO LA GIUSTIZIA - rtl1025 : ?? Il #governo potrebbe decidere la prossima settimana di anticipare alcune #riaperture prima della fine di aprile,… - LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “L’OBIETTIVO È RIAPRIRE ASCOLTANDO LA SCIENZA, BASTA IDEOLOGIA”* “Riaprire attività e tornare a… - SignorAldo : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #13aprile. Tra i temi: ??Draghi punta tutto su riaperture e Recovery fund; ??Il Gover… - E_Futura : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #13aprile. Tra i temi: ??Draghi punta tutto su riaperture e Recovery fund; ??Il Gover… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture governo

L'HuffPost

Draghi al lavoro per studiare il pianoin massima sicurezza. La data ancora non c'è. La campagna vaccinale e i dati sulla diffusione del virus registrati in questa settimana saranno determinanti per ...Non è al momento in agenda un vertice sullein settimana. Draghi non vuole fissare ... quindi ilpotrebbe fare il "tagliando" alle misure intorno al 19 o 20 aprile. La frenata, ...Che aveva un rapporto con i fatti un po’ troppo elastico, diciamo così, come dimostrò resistendo all’apertura formale della crisi anche dopo le dimissioni di due ministre e di un sottosegretario dal ...Il ministro è entrato nel mirino della Lega e Fi, per lui adesso si cerca un nuovo incarico altrimenti la maggioranza è a rischio ...