Raimondo Todaro approda ad Amici 20: quando e in che ruolo (Di martedì 13 aprile 2021) Raimondo Todaro, ballerino storico di Ballando con le Stelle, sta per approdare nel talent Amici 20 di Maria De Filippi. A lanciare l'indiscrezione è stato il sito TvBlog.it che ha anche svelato quale sarà il ruolo del ballerino amatissimo e quando lo vedremo sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Raimondo Todaro ad Amici 20 In... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fra_xx93 : Io che ho guardato il daytime nella speranza di vedere Raimondo Todaro ?? e invece mi sono beccata l'ennesimo su Mar… - blogtivvu : Raimondo Todaro approda ad #Amici20: quando e in che ruolo - MetsBh : RT @john__pemberton: RAIMONDO TODARO FAMMI SEDERE SUL TUO NASO! - john__pemberton : RAIMONDO TODARO FAMMI SEDERE SUL TUO NASO! - Giuuuu28184469 : RT @needsangiox: Raimondo Todaro, che vi devo dire.... spero non sia corrotto come SDM?? -