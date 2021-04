Previsioni Meteo del pomeriggio di Martedì 13 Aprile 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) Ecco le Previsioni Meteo del 13 Aprile 2021, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà il Meteo Al Nord Oggi 13 Aprile 2021? Al pomeriggio ancora deboli piogge su Triveneto ed Emilia Romagna, nubi sparse e schiarite altrove. Neve oltre i 600-900 metri. Temperature minime in calo e massime in Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Ecco ledel 13a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 13? Alancora deboli piogge su Triveneto ed Emilia Romagna, nubi sparse e schiarite altrove. Neve oltre i 600-900 metri. Temperature minime in calo e massime in

Advertising

Corriere : Maltempo, allerta gialla in nove regioni: neve a bassa quota sui monti, temporali al Centro - Agenzia_Ansa : Meteo: queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - ItalianAirForce : Ancora non hai consultato le previsioni #meteo per il #WeekEnd? Scopri che tempo farà nei prossimi giorni guardando… - lastknight : @Darshan_tweet @monossido Ma davvero non ha mai visto i corazzieri? E Giuliacci che fa le previsioni del meteo? E i… - fisco24_info : Torna l'inverno, pioggia e gelate in arrivo: che tempo farà?: Le previsioni meteo fino a venerdì 16 aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Ancora freddo e pioggia per tutta la settimana Le previsioni settimanali Tra mercoledì e giovedì un timido aumento della pressione vedrà sì maggiori sprazzi di sole sul nostro Paese, fatta eccezione per i rilievi alpini e per le estreme regioni ...

Torna l'inverno, pioggia e gelate in arrivo: che tempo farà? Le previsioni meteo fino a venerdì 16 aprile Stiamo vivendo un periodo caratterizzato da una spiccata instabilità sul nostro Paese. Aria polare sta invadendo molte nazioni europee generando depressioni ...

Meteo: MEZZA ITALIA SOTT'ACQUA fino a Martedì e NEVE a BASSA QUOTA, poi rischio GELATE! PREVISIONI SETTIMANA iLMeteo.it Maltempo: a Trieste raffiche di bora sfiorano i 100 km orari Raffiche di Bora fino a quasi 100 km orari sono state registrate questa mattina a Trieste. Alle 7, secondo le rilevazioni dell’Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia, la velocità massima del vento ha ra ...

Meteo Rieti: maltempo martedì, bel tempo mercoledì, variabile giovedì Meteo Rieti. Previsioni meteo Rieti, martedì, 13 aprile: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , son ...

Lesettimanali Tra mercoledì e giovedì un timido aumento della pressione vedrà sì maggiori sprazzi di sole sul nostro Paese, fatta eccezione per i rilievi alpini e per le estreme regioni ...Lefino a venerdì 16 aprile Stiamo vivendo un periodo caratterizzato da una spiccata instabilità sul nostro Paese. Aria polare sta invadendo molte nazioni europee generando depressioni ...Raffiche di Bora fino a quasi 100 km orari sono state registrate questa mattina a Trieste. Alle 7, secondo le rilevazioni dell’Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia, la velocità massima del vento ha ra ...Meteo Rieti. Previsioni meteo Rieti, martedì, 13 aprile: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , son ...