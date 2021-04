Piano B, la mostra immersiva dedicata all'imprenditore Silvio Berlusconi (Di martedì 13 aprile 2021) In un momento in cui mostre e musei vivono ancora nell’incertezza del futuro, il gruppo MilanoCard non si è fermato e ha dato vita a un’esposizione immersiva per il prossimo autunno. «Piano B» racconterà l’Italia dal 1956 al 1993 attraverso la biografia di un uomo: Silvio Berlusconi. Il titolo scelto della mostra, Piano B, è sinonimo del fatto che Berlusconi, come ogni vero imprenditore, si è sempre tenuto aperto più strade per realizzare i suoi progetti, per realizzare le proprie visioni e affrontare le sfide più complesse. Ma è anche sinonimo dell’alternativa che ha offerto allo sviluppo del Paese. «Nel 1972 c’è un episodio che crediamo sia fortemente esplicativo di quello che sarebbe stata l’avventura Berlusconiana degli anni ... Leggi su panorama (Di martedì 13 aprile 2021) In un momento in cui mostre e musei vivono ancora nell’incertezza del futuro, il gruppo MilanoCard non si è fermato e ha dato vita a un’esposizioneper il prossimo autunno. «B» racconterà l’Italia dal 1956 al 1993 attraverso la biografia di un uomo:. Il titolo scelto dellaB, è sinonimo del fatto che, come ogni vero, si è sempre tenuto aperto più strade per realizzare i suoi progetti, per realizzare le proprie visioni e affrontare le sfide più complesse. Ma è anche sinonimo dell’alternativa che ha offerto allo sviluppo del Paese. «Nel 1972 c’è un episodio che crediamo sia fortemente esplicativo di quello che sarebbe stata l’avventuraana degli anni ...

