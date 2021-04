Pentagono conferma avvistamenti UFO del 2019

Advertising

Akam1129 : RT @a_meluzzi: Ufo e alieni, il Pentagono conferma: 'Immagini vere'. Inquietante avvistamento militare: 'Nulla di umanamente conosciuto' –… - Piero42395724 : RT @2_crim: @a_meluzzi “UFO e Alieni, il Pentagono conferma”. Burioni “Vanno vaccinati o non ne usciamo” - bikermanfast : RT @a_meluzzi: Ufo e alieni, il Pentagono conferma: 'Immagini vere'. Inquietante avvistamento militare: 'Nulla di umanamente conosciuto' –… - ElizabethRavag1 : RT @2_crim: @a_meluzzi “UFO e Alieni, il Pentagono conferma”. Burioni “Vanno vaccinati o non ne usciamo” - ElizabethRavag1 : RT @a_meluzzi: Ufo e alieni, il Pentagono conferma: 'Immagini vere'. Inquietante avvistamento militare: 'Nulla di umanamente conosciuto' –… -

Ultime Notizie dalla rete : Pentagono conferma

la Repubblica

I video di alcuni oggetti volanti non identificati ripresi nel 2019 sopra le navi da guerra della Marina americana al largo della California sono ...... capo delle operazioni navali, aveva ammesso di non conoscere l'origine dello sciame di quei misteriosi droni e quelle foto, trapelate da una indagine della UAP Task Force delsugli Ufo, ha ...“Alcuni dei fenomeni osservati sono difficili da spiegare con la tecnologia a nostra conoscenza” aveva dichiarato l’ex direttore dell’intelligence John Ratcliffe Una foto mostra un oggetto a forma di ...UFO in volo sopra gli Stati Uniti, presto le foto verranno pubblicate. Le immagini, che sono state ottenute dal regista Jeremy Corbell, mostrano oggetti non identificati che volano sopra quattro cacci ...