Nintendo Switch Lite si tinge di blu! Annunciato un nuovo colore

Leggi su eurogamer

(Di martedì 13 aprile 2021) Una nuova variante in blu verrà aggiunta alla tavolozza di colori già disponibili della console, in lancio in tutta Europa il 7 maggio 2021 e a confermarlo èin un comunicato stampa. Tutti i modellisono progettati specificamente per il gioco portatile, rendendo facile per i giocatori avere sempre con sé, ovunque si voglia, una vasta collezione di titoli. Tra le novità in arrivo, perfette da giocare su, c'è New Pokémon Snap, che consente ai giocatori di esplorare paesaggi lussureggianti su isole sconosciute per scattare foto di Pokémon. Si possono trovare Pokémon nei loro ambienti nativi, mentre si avventurano attraverso diversi paesaggi, per ...