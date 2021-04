Napoli | Cassano su Gattuso | «Dopo di lui Klopp | Guardiola o Bielsa altrimenti è dura»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 aprile 2021) Antonioha parlato della situazione di Gennarosulla panchina delA fine stagione, con ogni probabilità, Gennarolascerà la panchina delnonostante un finale di stagione in crescendo. A commentare il destino dell’allenatore è stato, nel corso della Bobo TV su Twitch, Antonio. «Rino ha fatto un lavoro eccezionale. Dà importanza a tutti e chi merita gioca, non fa sconti a tutti. Io lo conosco molto bene, è un ragazzo che non porta rancore e ti dice sempre quello che pensa. Tra rotture di coglioni varie, sta facendo un lavoro eccezionale. VenireSarri non è semplice, lui negli ultimi 20 anni ha fatto il miglior calcio d’Italia. Alo rimpiangeranno. O vai a prendere, ...