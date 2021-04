Minneapolis | 20enne afroamericano ucciso dalla polizia | scontri e arresti “L’agente ha confuso il Taser con la pistola”

(Di martedì 13 aprile 2021), la città di George Floyd, l’il 25 maggio 2020, è tornata al centro dell’attenzione, negli Usa e nel mondo, per un’altra morte terribile. Domenica scorsa, 11 aprile, durante un controllo, una poliziotta ha sparato a un ragazzodi 20 anni, Daunte Wright (in alto a destra nella foto), uccidendolo. Il messaggio di Biden Secondo quanto dichiaratostessa agente, la poliziotta avrebbe accidentalmentela suad’ordinanza con il(laelettrica) in dotazione alla. Il presidente Usa Joe Biden ha dichiarato: “Non ho ancora chiamato la famiglia di Daunte Wright, ma le mie preghiere sono con la ...

Decine di arresti aSono decine le persone fermate dalla polizia atra coloro che erano scesi in strada dopo l' uccisione di unafroamericano da parte di una agente. ......afroamericano, proprio nei giorni in cui asi sta svolgendo il processo all'agente che uccise George Floyd. Il ventenne era stato fermato per una violazione del codice stradale. ...MINNEAPOLIS La bodycam dell'agente di polizia ha ripreso il momento dell'uccisione del 20enne Daunte Wright [IMMAGINI SCONSIGLIATE A UN PUBBLICO SENSIBILE] ...Una notte comunque storica per il mondo Nba . A cominciare dal rinvio di Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets, gara che non si è disputata in ...