Milano | è cosciente la 26enne che ha avuto una trombosi dopo aver fatto il vaccino AstraZeneca

(Di martedì 13 aprile 2021) Nel giorno dell’allarmeanche per i vaccini di Johnson & Johnson, c’è un altro caso sospetto su cui le autorità sanitarie stanno indagando. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, è ricoverata da ieri al Policlinico diuna ragazza di 26 anni concerebrale. La giovane aveva ricevuto 16 giorni fa la prima dose delanti-Covid di. La segnalazione sul caso è partita ieri sera. Dall’Irccs di via Sforza, interpellato sull’episodio, precisano che “non ci sono al momento elementi sufficienti per dare una risposta sull’eventuale correlazione di questo evento con la vaccinazione”. La ragazza, aggiunge l’ospedale, “èe risponde alle terapie. E’ in condizioni ritenute stabili, anche se la prognosi resta riservata”. E’ stata ricoverata al ...

La ragazza, che lavora in uno studio dentistico a Milano (una delle categorie per cui la vaccinazione è obbligatoria)