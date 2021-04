Mascherine cinesi, alcune potrebbero non proteggere. A quali fare attenzione (Di martedì 13 aprile 2021) Quasi la metà delle mascherine Ffp2 e Ffp3 importate in Italia dall’inizio della pandemia, 250 milioni su 530 milioni, dovranno essere ritirate da ospedali e strutture sanitarie: le prove di laboratorio hanno dimostrato l’inefficacia del filtraggio. Lo ha stabilito la Guardia di Finanza di Gorizia che, dopo avere recepito l’allarme lanciato dalla Asl di Gorizia e avere effettuato approfondimenti sulla qualità dei dispositivi, ha deciso di bloccare 12 lotti di mascherine importate dalla Cina da luglio 2020. I sanitari che hanno chiesto accertamenti sulle mascherine hanno scritto che i dispositivi non aderivano bene al volto e che, al tatto, il materiale con cui erano confezionati risultava scadente. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Quasi la metà delle mascherine Ffp2 e Ffp3 importate in Italia dall’inizio della pandemia, 250 milioni su 530 milioni, dovranno essere ritirate da ospedali e strutture sanitarie: le prove di laboratorio hanno dimostrato l’inefficacia del filtraggio. Lo ha stabilito la Guardia di Finanza di Gorizia che, dopo avere recepito l’allarme lanciato dalla Asl di Gorizia e avere effettuato approfondimenti sulla qualità dei dispositivi, ha deciso di bloccare 12 lotti di mascherine importate dalla Cina da luglio 2020. I sanitari che hanno chiesto accertamenti sulle mascherine hanno scritto che i dispositivi non aderivano bene al volto e che, al tatto, il materiale con cui erano confezionati risultava scadente.

