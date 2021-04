(Di martedì 13 aprile 2021)parla in diretta attraverso il suo profilo TikTok ed esprime la sua preferenza per l’attaccante dell’Inter. Due volte capocannoniere della Serie A, una della Bundesliga, capocannoniere della Coppa UEFA stagione 2007/2008, Scarpa d’Oro 2006; Campione di Germania con la maglia del Bayern Monaco e, soprattutto, Campione del Mondo 2006. Tutte le news sulla SERIE Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

zazoomblog : Luca Toni spiazza: “Lukaku più completo di Ronaldo” - #spiazza: #“Lukaku #completo #Ronaldo” - MatthijsPog : Luca Toni: '#Lukaku è più completo di #Cr7'. - stesangui10 : @SOSFanta @LudovicoRossini Con Luca toni e tevez stravinto un fantacalcio ?????? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Luca Toni: 'Lukaku decisivo anche quando non segna. È più completo di CR7' - MCalcioNews : Inter, senti Luca Toni: 'Lukaku più completo di CR7' -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Toni

Commenta per primo, intervenuto sul proprio profilo Tik Tok , mette a confronto Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo : Lukaku è decisivo anche quando non segna, Ronaldo è sempre un fuoriclasse: in questo momento ...Capasso , Responsabile dell'Ufficio Generale Spazio dell'Aeronautica Militare -Tolker - Nielsen , Acting Director of Earth Observations Programmes, European Space Agency - Alessandro ...Luca Toni in una diretta social su TikTok ha parlato DI Fiorentina ed anche del futuro del suo ex compagno al Bayern, Ribery: "Se dovesse lasciare la Fiorentina sarebbe un peccato sia ...Un attacco a freddo. Completamente inaspettato. È il governatore De Luca che assesta, a metà mattina, un gancio micidiale innescando uno scontro a distanza con il commissario ...