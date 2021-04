L’Isola dei Famosi, adesso è proprio ufficiale: l’annuncio appena arrivato, accadrà Giovedì (Di martedì 13 aprile 2021) L’Isola dei Famosi, adesso è proprio ufficiale: accadrà Giovedì, l’annuncio è appena arrivato sui canali social, ecco tutti i dettagli. Sono passate soltanto pochissime ore dall’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, eppure è già salita l’ansia e la trepidazione per il nono appuntamento con l’adventure reality di Canale 5. Pochissime ore fa, però, è arrivato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 13 aprile 2021)deisui canali social, ecco tutti i dettagli. Sono passate soltanto pochissime ore dall’ottava puntata dedei, eppure è già salita l’ansia e la trepidazione per il nono appuntamento con l’adventure reality di Canale 5. Pochissime ore fa, però, èL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IvanoTironi : @Ronnie09522647 Va benissimo Ronnie. Fa il paio con l’isola dei virologi ?????? - declassata : @Vita77178000 Sbalordita dal tuo livore gratuito in un contesto frivolo. Commentiamo l’#isola dei famosi mica stiam… - harrysmybaae : Ho appena guardato l'episodio S15 | E08 di L'Isola dei Famosi! #lisoladeifamosi ? - KhalPharmakon : I've just watched episode S15 | E08 of L'Isola dei Famosi! #lisoladeifamosi - avndsuarpe : RT @toorkomi: mi sta venendo il dubbio che giovedì la puntata possa essere registrata e non in diretta perché: - televoto chiuso il pomerig… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Depressione, ansia, stress: affrontare il «lato invisibile» della psoriasi Corriere della Sera