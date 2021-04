Lecce | la madre del bimbo scomparso nel 1977 | ' E' lo sceicco Al Habtoor'

Advertising

Nuvola97898994 : RT @MediasetTgcom24: Caso Mauro Romano, la madre del bimbo scomparso nel 1977: 'E' lo sceicco Al Habtoor' #lecce - MediasetTgcom24 : Caso Mauro Romano, la madre del bimbo scomparso nel 1977: 'E' lo sceicco Al Habtoor' #lecce - SilviaL31165731 : L'#otorinolaringoiatra di #viacorvaglia a #lecce è #chiuso perché si è #trasferito in #vialemarche ????anyway queste… - Affaritaliani : Lecce, il bimbo scomparso nel 1977 è lo sceicco?La madre riconosce 2 cicatrici - gianneell : @ACMDuivel @VaneJuice Madre de Dios peccato che la Salernitana vinse la scorsa volta perché se avesse pareggiato si… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce madre

Affaritaliani.it

... bambino scomparso nel 1977: identificato il sequestratore Una vicenda lunga oltre 40 anni - I genitori non hanno mai smesso di cercare Mauro dal giorno della sua scomparsa a Racale (), il 21 ......in provincia dinel 1977. Il caso dello scomparsa di Mauro Romano risale a oltre quarant'anni fa, ma è tutt'altro che risolto . Ora gli occhi, soprattutto quelli di Bianca Colaianni,di ...RACALE (Lecce) – La madre di Mauro Romano, il bimbo di 6 anni scomparso da Racale il 21 giugno del 1977, è convinta che il figlio oggi viva a Dubai e risponda ...Una vicenda lunga oltre 40 anni - I genitori non hanno mai smesso di cercare Mauro dal giorno della sua scomparsa a Racale (Lecce), il 21 giugno del 1977. Grazie alla loro tenacia, le indagini sono ...