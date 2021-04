Lachifarma va spedita verso la riconversione di uno dei suoi impianti per il vaccino anti covid

(Di martedì 13 aprile 2021) E’ iniziata ladi uno degli stabilimenti dell’azienda farmaceutica, con sede a Zollino, in vista della produzione di-19. Dopo l’inserimento dell’azienda all’interno della road map europea per la produzione aggiuntiva di, e la presenza oramai acclarata diall’interno della rosa italiana delle aziende indicate dal Mise a questo scopo, è tutto davvero a buon punto perché l’azienda salentina diventi una delle protagoniste della rinascita tecnologica e industriale del Sud Italia. Inoltre il Mise sta strutturando la risposta italiana in vista della futura produzione di. Ciò fa sì che il Belpaese ...

