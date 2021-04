Istat, i dati sulla produzione industriale (Di martedì 13 aprile 2021) a febbraio 2021: “Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello della produzione cresce dello 0,6 per cento” L’Istat presenta i dati sulla produzione industriale per quanto riguarda il mese di febbraio 2021 e registra un lieve aumento sul mese e una lieve flessione sull’anno. “A febbraio 2021 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,2% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello della produzione cresce dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti”. Ista, i dati sulla produzione industriale a Febbraio L’Istituto, su base congiunturale, registra una crescita per i beni di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021) a febbraio 2021: “Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello dellacresce dello 0,6 per cento” L’presenta iper quanto riguarda il mese di febbraio 2021 e registra un lieve aumento sul mese e una lieve flessione sull’anno. “A febbraio 2021 si stima che l’indice destagionalizzato dellaaumenti dello 0,2% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello dellacresce dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti”. Ista, ia Febbraio L’Istituto, su base congiunturale, registra una crescita per i beni di ...

