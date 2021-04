Informazioni da rivedere – non sempre le guide online sono adeguate (Di martedì 13 aprile 2021) L’informazione al giorno d’oggi assume vieppiù una rilevanza fondamentale nella gestione delle attività attraverso il mondo virtuale del web. Un mondo dal quale è possibile attingere tanto utilizzando l’opportuna attenzione. Le notizie vanno sempre controllate e verificate nelle fonti ma è opportuno dirlo anche nella fondatezza. Non sempre l’attendibilità delle fonti corrisponde ad un’informazione fondata e corretta. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di esaminare un sito pubblico gestito dal Governo con la curiosità di chi è consapevole di poter apprendere qualcosa di nuovo ogni giorno, nonostante si eserciti la professione da quasi sei lustri. Il sito è il seguente http://www.quellocheconta.gov.it/ il portale del Governo per l’educazione finanziaria, molto ricco di Informazioni e soprattutto abbastanza intuitivo anche per chi – ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) L’informazione al giorno d’oggi assume vieppiù una rilevanza fondamentale nella gestione delle attività attraverso il mondo virtuale del web. Un mondo dal quale è possibile attingere tanto utilizzando l’opportuna attenzione. Le notizie vannocontrollate e verificate nelle fonti ma è opportuno dirlo anche nella fondatezza. Nonl’attendibilità delle fonti corrisponde ad un’informazione fondata e corretta. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di esaminare un sito pubblico gestito dal Governo con la curiosità di chi è consapevole di poter apprendere qualcosa di nuovo ogni giorno, nonostante si eserciti la professione da quasi sei lustri. Il sito è il seguente http://www.quellocheconta.gov.it/ il portale del Governo per l’educazione finanziaria, molto ricco die soprattutto abbastanza intuitivo anche per chi – ...

