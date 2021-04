Il vaccino Johnson & Johnson arriva in Italia… e viene sospeso in Usa a causa di sei casi di trombosi e un morto

(Di martedì 13 aprile 2021) Sono 184.000 le dosi delJanssen dellain arrivo nel pomeriggio di oggi all’hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto delstatunitense che giunge in Italia. Così in una nota stampa il Commissario straordinario Covid19, generale Paolo Figliuolo. Nella tarda serata di ieri l’azienda AstraZeneca ha consegnato circa 175mila dosi diVaxzevria. I due arrivi sono parte dei 4,2 milioni di dosi che giungeranno in Italia nel periodo 15-22 aprile, che – assieme a quelle nelle disponibilità delle Regioni – contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna a livello nazionale. L’arrivo e lo stoccaggio dei vaccini presso l’hub nazionale di Pratica di ...

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - lorepregliasco : Negli Stati Uniti FDA e CDC invitano a sospendere la somministrazione del vaccino di Johnson & Johnson dopo rari ca… - Corriere : ?? Gli Usa chiedono lo stop di Johnson & Johnson - fulvio_oscar : FDA e @CDCgov ha rilasciato una dichiarazione per interrompere il vaccino Johnson & Johnson # COVID19 dopo che sei… - Rickyrickyric89 : RT @lorepregliasco: Negli Stati Uniti FDA e CDC invitano a sospendere la somministrazione del vaccino di Johnson & Johnson dopo rari casi d… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino Johnson

13.45 Usa sospendono J&J:alcuni casi trombosi Le autorità sanitarie americane hanno deciso di sospendere l'uso del, dopo il verificarsi di 6 casi di trombosi a due settimane dalla somministrazione. "Si raccomanda una pausa come misura precauzionale". In tutti e sei i casi si tratta di ..."Io non metterei troppo accento sul fatto cheandsia unmonodose. Al momento è stato studiato comedi cui si dà una singola dose e sappiamo che dà una protezione 14 giorni dopo la somministrazione, non sappiamo quanto duri, ...Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers ...le Borse europee dopo la notizia della richiesta della Fda americana di sospendere l'utilizzo del vaccino Johnson & Johnson. Milano ha dimezzato i guadagni a +0,3% mentre Francoforte e Parigi restano ...