Germania, indice ZEW aprile scende a 70,7 punti (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Peggiora l’indice ZEW tedesco ad aprile, segnalando un inversione di tendenza nel sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L’indice ZEW, indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, è sceso a 70,7 punti dai 76,6 di marzo. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è inferiore alle attese degli analisti che stimavano un’ulteriore crescita a 79 punti. Migliorano invece le aspettative sulle condizioni attuali, a -48,8 punti da -61. In questo caso il dato è migliore del consensus (-53 punti). Peggiora l’indicatore relativo alle prospettive dell’eurozona, che si porta a 66,3 punti dai 74 precedenti. Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Peggiora l’ZEW tedesco ad, segnalando un inversione di tendenza nel sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L’ZEW, indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, è sceso a 70,7dai 76,6 di marzo. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è inferiore alle attese degli analisti che stimavano un’ulteriore crescita a 79. Migliorano invece le aspettative sulle condizioni attuali, a -48,8da -61. In questo caso il dato è migliore del consensus (-53). Peggiora l’indicatore relativo alle prospettive dell’eurozona, che si porta a 66,3dai 74 precedenti.

Advertising

classcnbc : +++#Germania, indice #Zew aprile: 70,7 punti+++ Precedente: 76,6 punti; consenso: 79,1 punti - PaoloLuraschi : -UK:bilancia commerciale febbraio -Italia:produzione industriale febbraio -UK:produzione industriale e manifattur… - PaoloLuraschi : Dal punto di vista macro attesi PIL mensile UK,indice fiducia ZEW aprile Eurozona e Germania,inflazione marzo Euroz… - kingtotojiro : Grim prospects for CDU Armin Laschet approval rating in NRW drop to 26%. The end of #Merkel era can be a disastrous… - AndreaNepori : • Dall'inizio della campagna sono arrivate in Germania 19,7 milioni di dosi, 15,1 sono già state somministrate • S… -