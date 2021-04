Estate, ombrelloni, lettini e feste: tutte le possibili regole in spiaggia (Di martedì 13 aprile 2021) Covid: Estate, ecco tutte le possibili regole in spiaggia Posti in spiaggia su prenotazione, distanziamento tra gli ombrelloni, percorsi dedicati, cabine mono-familiari, niente sport né giochi e prezzi inalterati. Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari (Sib) aderente a Fipe-Confcommercio, affida all’Adnkronos/Labitalia una serie di ipotesi su come sarà la prossima Estate al mare. In primis, quali regole si seguiranno in spiaggia? Il presidente del Sib prevede che gli stabilimenti continueranno a promuovere le prenotazioni – soprattutto online – degli ombrelloni per evitare assembramenti in cassa, favorendo i sistemi di pagamento elettronici e le app. Molto probabile anche la ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) Covid:, eccoleinPosti insu prenotazione, distanziamento tra gli, percorsi dedicati, cabine mono-familiari, niente sport né giochi e prezzi inalterati. Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari (Sib) aderente a Fipe-Confcommercio, affida all’Adnkronos/Labitalia una serie di ipotesi su come sarà la prossimaal mare. In primis, qualisi seguiranno in? Il presidente del Sib prevede che gli stabilimenti continueranno a promuovere le prenotazioni – soprattutto online – degliper evitare assembramenti in cassa, favorendo i sistemi di pagamento elettronici e le app. Molto probabile anche la ...

