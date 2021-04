Escluso da Euro 2020 l’assistente Diks che non vide gol di Ronaldo contro la Serbia (Di martedì 13 aprile 2021) Scatenò la furia di Cristiano Ronaldo e di tutto il Portogallo quel gol non assegnato contro la Serbia al 93' dopo che il pallone aveva superato di un metro abbondante la linea di porta. "E' entrata di tanto così", disse l'attaccante bianconero all'arbitro olandese Makkelie, allargando le braccia di mezzo metro. Sarebbe stato il gol del 3-2 dei portoghesi. Poi un gesto plateale, insolito per CR7: scagliò la fascia di capitano a terra. Per quel gesto nella notte di Belgrado, Ronaldo poi si scusò su Instagram: "Essere il capitano della squadra portoghese è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita. Do sempre e darò tutto per il mio Paese, questo non cambierà mai. Ma ci sono momenti difficili da affrontare, soprattutto quando sentiamo che un'intera nazione viene danneggiata. Alziamo la testa e affrontiamo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Scatenò la furia di Cristianoe di tutto il Portogallo quel gol non assegnatolaal 93' dopo che il pallone aveva superato di un metro abbondante la linea di porta. "E' entrata di tanto così", disse l'attaccante bianconero all'arbitro olandese Makkelie, allargando le braccia di mezzo metro. Sarebbe stato il gol del 3-2 dei portoghesi. Poi un gesto plateale, insolito per CR7: scagliò la fascia di capitano a terra. Per quel gesto nella notte di Belgrado,poi si scusò su Instagram: "Essere il capitano della squadra portoghese è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita. Do sempre e darò tutto per il mio Paese, questo non cambierà mai. Ma ci sono momenti difficili da affrontare, soprattutto quando sentiamo che un'intera nazione viene danneggiata. Alziamo la testa e affrontiamo ...

