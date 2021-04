Elezioni Roma 2021, Calenda: primarie legittime, ma le strade si separano (Di martedì 13 aprile 2021) Enrico Letta ha ribadito l’intenzione di procedere con le primarie del centrosinistra per le comunali di Roma. Carlo Calenda, leader di Azione, ha commentato le dichiarazioni del segretario del PD tramite un tweet. Calenda ha spiegato senza mezzi termini che le primarie sono una scelta legittima, ma che le loro strade si separano. Il politico infatti ha spesso ribadito che avrebbe corso alle amministrative anche senza il sostegno del PD e che le primarie sono un errore. Le strade di Letta e Calenda si separano Enrico Letta, segratario del PD, ha aperto il dossier sulle Elezioni di Roma 2021. Per decidere il candidato da presentare ufficialmente ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 13 aprile 2021) Enrico Letta ha ribadito l’intenzione di procedere con ledel centrosinistra per le comunali di. Carlo, leader di Azione, ha commentato le dichiarazioni del segretario del PD tramite un tweet.ha spiegato senza mezzi termini che lesono una scelta legittima, ma che le lorosi. Il politico infatti ha spesso ribadito che avrebbe corso alle amministrative anche senza il sostegno del PD e che lesono un errore. Ledi Letta esiEnrico Letta, segratario del PD, ha aperto il dossier sulledi. Per decidere il candidato da presentare ufficialmente ...

davidallegranti : Ma quindi Raggi rivince le elezioni a Roma? - giulezio2 : RT @Icompetenti: Il “Matto” al quale si riferisce Calenda è #Ferramonti, ex tesoriere della Lega che sta rifondando la Loggia P3. Questo s… - musto_mario : In vista della prossime elezioni comunali, I maliziosi infangono #Roma dipingendola come sporca, piena di buche ect… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Calenda a Letta sulle elezioni amministrative romane: 'Primarie legittime ma le strade si separa… - nio_fivestars : RT @Icompetenti: Il “Matto” al quale si riferisce Calenda è #Ferramonti, ex tesoriere della Lega che sta rifondando la Loggia P3. Questo s… -