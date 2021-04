Dani Alves e i perché di un addio: “Alla Juve promesse non mantenute” (Di martedì 13 aprile 2021) All’origine del mancato prolungamento con la Juventus ci sarebbero anche motivazioni di natura tecnica: lo confida Dani Alves sui propri social Attraverso una storia Instagram, Dani Alves torna a dare risposte sul suo trasferimento dAlla Juventus al Psg. Un addio che lasciò l’amaro in bocca a tanti supporter bianconeri contenti del rendimento del terzino brasiliano. “Mi hanno detto che avrebbero cambiato il modo di giocare e non era vero”: questa la risposta a una domanda sul suo profilo IG. Ci sono anche motivi di natura tecnica Alla base della decisione del fuoriclasse verdeoro. Non solo discussioni sul profilo economico, dunque, hanno contribuito Alla dipartita di Dani ... Leggi su zon (Di martedì 13 aprile 2021) All’origine del mancato prolungamento con lantus ci sarebbero anche motivazioni di natura tecnica: lo confidasui propri social Attraverso una storia Instagram,torna a dare risposte sul suo trasferimento dntus al Psg. Unche lasciò l’amaro in bocca a tanti supporter bianconeri contenti del rendimento del terzino brasiliano. “Mi hanno detto che avrebbero cambiato il modo di giocare e non era vero”: questa la risposta a una domanda sul suo profilo IG. Ci sono anche motivi di natura tecnicabase della decisione del fuoriclasse verdeoro. Non solo discussioni sul profilo economico, dunque, hanno contribuitodipartita di...

