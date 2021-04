Covid, l'allarme dei medici in prima linea: 'Ospedali ancora pieni, non allentare le restrizioni' (Di martedì 13 aprile 2021) La diffusione del coronavirus in Italia rallenta, ma gli Ospedali sono ancora pieni . E' il quadro allarmante che i medici delineano, evidenziando la necessità di non allentare le misure anti - ... Leggi su leggo (Di martedì 13 aprile 2021) La diffusione del coronavirus in Italia rallenta, ma glisono. E' il quadro allarmante che ideno, evidenziando la necessità di nonle misure anti - ...

Advertising

Agenzia_Italia : Allarme in Giappone per una nuova mutazione del virus Covid 19 - occhio_notizie : Covid, l’allarme dei medici: “Visite e interventi in ritardo per malati di cuore o di cancro” - lifestyleblogit : Covid Italia, allarme medici: 'Ospedali ancora pieni' - - TUTTOB1 : Il Centro: 'Pescara, allarme Covid: 6 positivi. A rischio la gara con l'Entella' - QPeriscopica : Non chiamateli solo eroi, ascoltateli anche quando lanciano allarmi Covid, ospedali e terapie intensive al limite… -