Chat Palamara:Commissione Csm,si archivi per Greco e De Raho (Di martedì 13 aprile 2021) archiviare i fascicoli sul procuratore di Milano Francesco Greco, sul procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho e su altri tre magistrati, aperti dopo l'invio al Csm da ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021)are i fascicoli sul procuratore di Milano Francesco, sul procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero Dee su altri tre magistrati, aperti dopo l'invio al Csm da ...

Advertising

LegaSalvini : ?? LUCA PALAMARA: 'LA CHAT DIVULGATA? AMMETTEVO CHE LA LOGICA DI CORRENTE AVEVA SALVINI COME NEMICO. ANCHE ALL'INTER… - Verdoux11 : RT @uolller: ???? +++ Come volevasi +++ ???? Chat #Palamara: #Csm,si archivi per #Greco e #DeRaho - - uolller : ???? +++ Come volevasi +++ ???? Chat #Palamara: #Csm,si archivi per #Greco e #DeRaho - - LaCnews24 : Chat Palamara, 5 richieste di archiviazione: domani il voto del Csm #calabrianotizie #newscalabria - EugenioBerto70 : Chat Palamara: Articolo 101, voteremo per sorteggio -