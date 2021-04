Centinaia in coda a Potenza e Matera per il vaccino AstraZeneca: file anche a Milano (Di martedì 13 aprile 2021) Code per vaccinarsi – Martedì 13 aprile 2021. Per 3 giorni AstraZeneca “free” in Basilicata per la fascia 60-79. Grande affluenza, ma anche tante critiche per l’organizzazione. Centinaia di persone si sono messe in fila per ricevere una dose di vaccino dopo l’annuncio su Facebook del governatore della regione Vito Bardi sui social. Questi aveva scritto sui social che il siero sarebbe stato somministrato per tre giorni senza prenotazione alle persone d’età compresa tra i 60 e i 79 anni. leggi anche l’articolo —> Roma, con i manifestanti di “Io Apro” anche Casapound DIRETTA Centinaia di persone in fila nei pressi degli ospedali di Potenza e di Matera per ricevere una dose del vaccino AstraZeneca. Sul ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 aprile 2021) Code per vaccinarsi – Martedì 13 aprile 2021. Per 3 giorni“free” in Basilicata per la fascia 60-79. Grande affluenza, matante critiche per l’organizzazione.di persone si sono messe in fila per ricevere una dose didopo l’annuncio su Facebook del governatore della regione Vito Bardi sui social. Questi aveva scritto sui social che il siero sarebbe stato somministrato per tre giorni senza prenotazione alle persone d’età compresa tra i 60 e i 79 anni. leggil’articolo —> Roma, con i manifestanti di “Io Apro”Casapound DIRETTAdi persone in fila nei pressi degli ospedali die diper ricevere una dose del. Sul ...

Advertising

NicolaMorra63 : A Potenza Bardi, il governatore lucano, annuncia vaccini senza prenotazione per 3 giorni, e come risultato ottiene… - petergomezblog : Potenza, Bardi annuncia vaccini senza prenotazione per 3 giorni: caos e centinaia di persone ammassate in coda dava… - HuffPostItalia : In centinaia in coda per il vaccino senza prenotazione in Basilicata. Intervengono i Carabinieri - ANTEO17 : RT @Etruria72: Figliuolo rivede al ribasso il piano vaccini. Basilicata, iniezioni senza prenotazione per 3 giorni: caos e centinaia di ove… - Etruria72 : Figliuolo rivede al ribasso il piano vaccini. Basilicata, iniezioni senza prenotazione per 3 giorni: caos e centina… -