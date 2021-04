Calciomercato | Mauro Icardi dal Psg verso la Juventus

(Di martedì 13 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain ha messo sul mercato. L’attaccante argentino sembra interessare molte squadre, tra cui la. Il prezzo dell’ex Inter? Circa 40 milioni di euro. Fabio Paratici, Managing Director della Football Area della, avrebbe contattato i vertici dirigenziali parigini per proporre un super scambio, inserendo nella trattativa Paulo Dybala, con il quale non si è ancora riusciti a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto. Il PSG valuta il proprio attaccante non meno di 40 milioni di euro, grossomodo la cifra che ha dovuto investire un anno e mezzo fa per acquistarlo dall’Inter. Il piano dellaè chiaro. Il club bianconero non può permettersi di sborsare quella cifra, complice le rigide regole imposte da un bilancio che attualmente ...

Mentre i contatti si sono arenati per riprendere in futuro, la Joya è tra gli uomini bianconeri con più mercato: non c'è solo il Paris Saint - Germain, che offrirebbe alla JuveIcardi. La ...A parlare dell'attaccante è stato anche un grande ex bianconero: stiamo parlando di Massimo. ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE.Calciomercato Juventus, la dirigenza vuole voltare pagina e si prepara ad essere protagonista nella campagna acquisti: chi esce e chi entra.Il Calciomercato estivo potrebbe regalare delle ... Il Paris Saint Germain potrebbe offrire alla Juventus Mauro Icardi e Moise Kean per arrivare alla punta portoghese. Secondo la stampa spagnola ...