Azienda di Monza non sterilizza bene aghi e garze, quattro manager denunciati (Di martedì 13 aprile 2021) Si presentava come la 'società leader italiana per i servizi di sterilizzazione a base di ossido di etilene' ma ieri i carabinieri del Nas di Milano hanno scoperto che i loro prodotti non subivano ... Leggi su leggo (Di martedì 13 aprile 2021) Si presentava come la 'società leader italiana per i servizi dizione a base di ossido di etilene' ma ieri i carabinieri del Nas di Milano hanno scoperto che i loro prodotti non subivano ...

Advertising

Tluigi15 : RT @serenel14278447: Azienda di Monza falsificava sterilizzazione presidi sanitari, controlli in tutta Italia dei Nas e del Ministero Salut… - LostInHole : Azienda di Monza falsificava sterilizzazione presidi sanitari, controlli in tutta Italia dei Nas e del Ministero Sa… - CBorgonetti : RT @Tg3web: Accertamenti su un'azienda della provincia di Monza per la mancata sterilizzazione di dispositivi medici come garze e aghi. Qua… - robertoanversa : RT @serenel14278447: Azienda di Monza falsificava sterilizzazione presidi sanitari, controlli in tutta Italia dei Nas e del Ministero Salut… - milanomagazine : Monza, I Carabinieri del N.A.S. di Milano hanno eseguito un’ispezione presso una importante azienda nella provincia… -