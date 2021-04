Atalanta | Gosens riceve la maglia di Ronaldo in regalo dai compagni | la reazione – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 aprile 2021) Robinha ricevuto indaidi squadra ladi Cristiano, dopo che il portoghese si era rifiutato di scambiarla con lui Nella sua autobiografia ‘Vale la pena sognare’, Robinaveva raccontato questo episodio con Cristiano: «Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere ladi. Dopo il fischio finale sono andato da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare … manon ha accettato. Gli ho chiesto: ‘Cristiano, posso avere la tua maglietta? Non mi ha nemmeno guardato, ha detto solo: ‘No!’». Per scherzo, i suoidi squadra dell’hanno regalato all’esterno ...