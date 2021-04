Amici 20 | Sangiovanni conquista il disco di platino con Lady | Mi Manchi di Aka7Even ad un passo dal disco d’oro

(Di martedì 13 aprile 2021)20 è un successo non solo negli ascolti dato che sta ottenendo ottimi numeri in termini di share, ma anche per quanto riguarda i brani inediti rilasciati dai concorrenti durante il talent show. Nelle classifiche continua il successo incontrastato diche dopo ilconsi aggiudica anche ildi, e non è lontano dall’oro nemmeno la sua Guccy Bag. A ruota arrivache con la sua Mista per raggiungere l’importante successo del. In particolare nell’ultima classifica Fimi troviamoal quinto posto con, senza dubbio tormentone di questa ...

Nuova entrata in sesta posizione: si chiamae è stato lanciato dal talent Mediasetdi Maria De Filippi . Altra nuova entrata al settimo posto, con la coppia di YouTuber Me ...Il rappersta facendo proseliti ad '2020'. Non solo per le sue indubbie qualità canore ma anche per la Stabile., da tempo, è dato come il favorito? L'articolo, la ...Tomamso Stanzani non è più un allievo di Amici 20: il ballerino è stato ... avere le idee chiare anche sul circuito del canto: "Sangiovanni è bravo". Secondo l'ex allievo, Giovanni Pietro ...Non si può negare che quest’anno il Re delle classifiche di Amici 20 sia Sangiovanni. Il ragazzo ha appena guadagnato un bel disco di platino con la sua Lady, la canzone dedicata a Giulia Stabile e ...