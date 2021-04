5 tipi di regalo pubblicitario per una strategia di mercato vincente

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 aprile 2021) Ci sono sempre delle occasioni speciali da sfruttare per cercare di promuovere la propria attività, per rafforzare il rapporto coi propri clienti o per incentivare e riconoscere lo sforzo di chi lavora all’interno dell’azienda. Pensare a dei regali mirati può davvero essere una spinta importante per il proprio brand, dandogli quella visibilità che ancora gli manca. Esistono due tipologie di regali promozionali: quelli di valore pensati per i clienti più speciali e per traguardi da festeggiare, e poi ci sono quei gadget personalizzati economici di uso quotidiano che è sempre meglio avere a disposizione e che possono essere elargiti in qualsiasi momento.Ecco 5 esempi dida sfruttare per promuovere la propria attività. Giveaway virtuali Gli eventi virtuali sono sempre azzeccati perché attirano l’attenzione e sono divertenti perché implicano sempre un certo ...