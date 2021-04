Un pazzo voleva far esplodere un data center di Amazon per “distruggere il 70% di internet”. Arrestato dall’FBI (Di lunedì 12 aprile 2021) Seth Aaron Pendley avrebbe fatto saltare in aria un data center di Amazon in Virginia se quell’esplosivo fosse stato vero. Ma un agente sotto copertura dell’FBI gli ha consegnato dispositivi inerti. Pendley è stato Arrestato e rischia 20 anni di carcere.... Leggi su dday (Di lunedì 12 aprile 2021) Seth Aaron Pendley avrebbe fatto saltare in aria undiin Virginia se quell’esplosivo fosse stato vero. Ma un agente sotto copertura dell’FBI gli ha consegnato dispositivi inerti. Pendley è statoe rischia 20 anni di carcere....

