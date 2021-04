(Di lunedì 12 aprile 2021) Kiev, 12 apr. (Adnkronos) – Volodymirha chiesto, per ora senza successo, un colloquio telefonico con Vladimirper discutere delle nuove tensioni nel Donbass, ha reso noto la portavoce del Presidente ucraino, Iulila Mendel. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto di non aver visto alcuna richiesta per un colloquio “negli ultimi giorni”. “Il Presidente ha sempre qualcosa da dire sulla de escalation delle tensioni e sull’evitare una guerra”, ha aggiunto Peskov. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Putin non risponde a chiamata Zelensky... - TommyBrain : Putin: “Avete letto cosa chiede l'Ue all’Ucraina?+' - IacobellisT : Putin: “Avete letto cosa chiede l'Ue all’Ucraina?+' - TommyBrain : Putin: “Avete letto cosa chiede l'Ue all’Ucraina?+' - IacobellisT : Putin: “Avete letto cosa chiede l'Ue all’Ucraina?+' -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Putin

... ribadendo che il processo di adesione dell'non deve essere affrettato e che dovrebbe ... allora perdiventerebbe più difficile approfittare delle debolezze europee (la "figuraccia" patita ...Mosca, 12 apr 10:56 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha richiesto colloqui telefonici con il capo dello Stato russo Vladimirnegli ultimi giorni....Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, raggiungerà l'omologo della Difesa Lloyd Austin a Bruxelles questa settimana, per ...Kiev, 12 apr. (Adnkronos) – Volodymir Zelensky ha chiesto, per ora senza successo, un colloquio telefonico con Vladimir Putin per discutere delle nuove tensioni nel Donbass, ha reso noto la portavoce ...