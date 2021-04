Telescopio James Webb: ecco come la NASA ha piegato il suo schermo solareHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Telescopio spaziale James Webb è ormai pronto a partire per lo spazio: il suo lancio è stato ritardato dalla pandemia e rischedulato proprio per il 2021. Di questo gioiello della tecnologia abbiamo parlato abbondantemente in passato, rivivendone i momenti del suo assemblaggio sino a carpirne i segreti della sua struttura a origami. Ora la NASA condivide gli ultimi sviluppi che riguardano in particolare lo schermo solare, finalmente pronto ad affrontare il viaggio di 1,5 milioni di chilometri nello spazio profondo. Una volta dispiegato, lo schermo solare a cinque strati misura 21×14 metri – in pratica è grande quanto un campo da tennis – ed è stato progettato per piegarsi attorno al Telescopio e per essere stivato all’interno del razzo Ariane 5 ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilspazialeè ormai pronto a partire per lo spazio: il suo lancio è stato ritardato dalla pandemia e rischedulato proprio per il 2021. Di questo gioiello della tecnologia abbiamo parlato abbondantemente in passato, rivivendone i momenti del suo assemblaggio sino a carpirne i segreti della sua struttura a origami. Ora lacondivide gli ultimi sviluppi che riguardano in particolare losolare, finalmente pronto ad affrontare il viaggio di 1,5 milioni di chilometri nello spazio profondo. Una volta dis, losolare a cinque strati misura 21×14 metri – in pratica è grande quanto un campo da tennis – ed è stato progettato per piegarsi attorno ale per essere stivato all’interno del razzo Ariane 5 ...

