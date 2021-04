Speck a fiammifero | ritiro su base nazionale | un grave pericolo | quale prodotto evitare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ancora un richiamo diffuso dal ministero della Salute, in via precauzionale. In questo caso, il richiamo è andato a colpire un lotto di fiammiferi dia marchio La Fattoria di MD. Il provvedimento è dovuto alla "sospetta presenza di Listeria monocytogenes", riporta ilfattoalimentare.it. Nel dettaglio, ilinteressato dal richiamo è quello venduto in confezioni da 90 grammi con il numero di lotto 410164 e la data di scadenza 27/04/2021. I fiammiferi disoggetti al provvedimento sono stati prodotti per Md Spa dall'azienda Furlotti & C. Srl nello stabilimento di via F. Santi 1 a Medasano in provincia di Parma. Come sempre in questi casi, la raccomandazione è quella di non consumare ildesignato dal numero di lotto e di restituirlo al punto di vendita per il rimborso o la ...