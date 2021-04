Sit in IoApro a Roma: lancio di petardi e altri oggetti verso gli agenti. Casapound si è unita alla manifestazione (Di lunedì 12 aprile 2021) lancio di petardi e altri oggetti verso le forze dell’ordine in piazza San Silvestro a Roma da parte di alcuni manifestanti del sit in IoApro: i tafferugli, durati pochi minuti, si sono verificati perché i ristoratori presenti, circa mille persone secondo le prime informazioni, insistono nel voler raggiungere Montecitorio, sede della Camera dei deputati, pur non essendo stati autorizzati dalla Questura. “Dobbiamo arrivare a piazza Montecitorio, ma dobbiamo farlo in modo pacifico”, ha detto uno degli organizzatori della manifestazione. Intanto alcuni militanti di Casapound hanno raggiunto piazza San Silvestro a Roma e si sono uniti ai manifestanti di IoApro. Molti di loro, per lo più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021)dile forze dell’ordine in piazza San Silvestro ada parte di alcuni manifestanti del sit in: i tafferugli, durati pochi minuti, si sono verificati perché i ristoratori presenti, circa mille persone secondo le prime informazioni, insistono nel voler raggiungere Montecitorio, sede della Camera dei deputati, pur non essendo stati autorizzati dQuestura. “Dobbiamo arrivare a piazza Montecitorio, ma dobbiamo farlo in modo pacifico”, ha detto uno degli organizzatori della. Intanto alcuni militanti dihanno raggiunto piazza San Silvestro ae si sono uniti ai manifestanti di. Molti di loro, per lo più ...

