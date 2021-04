“Rifiutare un figlio è contronatura”: la solidarietà di Fedez e Elodie a Malika | VIDEO (Di lunedì 12 aprile 2021) La storia raccontata nei giorni scorsi da Malika Chalhy è una di quelle vicende che lasciano l’amaro in bocca e che scuotono le coscienze. La 22enne delle provincia di Firenze è stata cacciata di casa dopo il suo coming out. I suoi genitori (e suo fratello) l’hanno riempita di insulti e minacce dopo che la giovane aveva deciso di raccontare loro la sua relazione con una donna. Una storia di omofobia allo stato puro, con tanto di risvolti anche in tribunale dopo la denuncia della ragazza. Ora, però, anche le coscienze dei cittadini sono state smosse da questa vicenda e il web si è mobilitato per aiutare la 22enne attraverso una raccolta fondi sul web, sostenuta anche da due personaggi di spicco e da sempre in prima linea contro ogni tipo di discriminazione: Elodie e Fedez. Malika Chalhy, la solidarietà ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) La storia raccontata nei giorni scorsi daChalhy è una di quelle vicende che lasciano l’amaro in bocca e che scuotono le coscienze. La 22enne delle provincia di Firenze è stata cacciata di casa dopo il suo coming out. I suoi genitori (e suo fratello) l’hanno riempita di insulti e minacce dopo che la giovane aveva deciso di raccontare loro la sua relazione con una donna. Una storia di omofobia allo stato puro, con tanto di risvolti anche in tribunale dopo la denuncia della ragazza. Ora, però, anche le coscienze dei cittadini sono state smosse da questa vicenda e il web si è mobilitato per aiutare la 22enne attraverso una raccolta fondi sul web, sostenuta anche da due personaggi di spicco e da sempre in prima linea contro ogni tipo di discriminazione:Chalhy, la...

