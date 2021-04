Preziosa statua romana del I sec. a.C. recuperata dai carabinieri

(Di lunedì 12 aprile 2021) Idel Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno recuperato unain marmo raffigurante un ‘Togatus’, opera del I secolo a.C., già collocata nel parco di villa Marini Dettina in Roma, dal quale era stata rubata circa 10 anni fa. L’importante recupero è il frutto di un’attività investigativa coordinata dalla Procura di Roma – pool Tutela del patrimonio artistico – e condotta dalla Sezione Archeologia del Reparto Operativo del Comandoper la Tutela del Patrimonio Culturale. la, rubata da ignoti nel novembre 2011, è stata individuata da due militari della Sezione Archeologia che, nell’ambito di indagini svolte in campo internazionale, si trovavano a Bruxelles (Belgio). Liberi dal servizio, al termine delle attività giornaliere, curiosando per le vie ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Preziosa statua

Yahoo Finanza

... curiosando per le vie del quartiere Sablon ricco di negozi antiquariali e di antichità, i due carabinieri hanno notato, presso uno di questi esercizi commerciali, unain marmo probabilmente ...Lacollezione rappresenta la più celebre raccolta di armi di epoca romana giuntaci dall'... C., raffigura una caccia nel Circo Massimo, riconoscibile dalla colonna sormontata da unae da ...I Carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno recuperato una statua romana in marmo raffigurante un 'Togatus', opera del I secolo a.C., già collocata nel parco di villa Marini ...I preziosi altari rivelano le dediche ad Apollo, alla Fortuna Primigenia, persino a Iside e a Igea, celebrata anche da una statua in marmo finemente scolpita. Prove archeologiche che attestano ora un ...