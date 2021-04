Nucleare Iran, intelligence Usa: ruolo Israele in sabotaggio Natanz (Di lunedì 12 aprile 2021) Israele avrebbe giocato un ruolo nel sabotaggio al complesso di arricchimento dell'uranio di Natanz, da tempo fulcro del programma Nucleare Iraniano . Lo riporta il New York Times, citando fonti dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021)avrebbe giocato unnelal complesso di arricchimento dell'uranio di, da tempo fulcro del programmaiano . Lo riporta il New York Times, citando fonti dell'...

Advertising

sole24ore : Nucleare, Iran: incidente al più importante impianto per l’arricchimento dell’uranio - sole24ore : Nucleare, Iran: incidente al più importante impianto per l’arricchimento dell’uranio - RaCapodistria : Iran: incidente alla centrale nucleare di Natanz. È terrorismo - mrighetti1967 : RT @Michele_Arnese: L'Iran ha denunciato che il suo impianto nucleare di Natanz, dove sabato erano state inaugurate nuove centrifughe, è st… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Teheran: 'Black out a Natanz, terrorismo nucleare' Per l'Iran dietro l'incid… -