Mou attacca Solskjaer | «Son è fortunato | suo padre è una persona migliore di Ole» – VIDEO

(Di lunedì 12 aprile 2021) Jose Mourinho ha parlato in conferenza dopo la sconfitta del Tottenham con il Manchester Unitedndo Ole Gunnar Solksjaer per le sue parole contro Son Heung-min Jose Mourinho ha parlato in conferenza dopo la sconfitta del Tottenham con il Manchester Unitedndo Ole Gunnar Solksjaer per le sue parole contro Son Heung-min. Il tecnico dei Red Devils si era lamentato dell’nte degli Spurs affermando di aver accentuato gli effetti del colpo al volto subito da Scott McTominay (che aveva portato all’annullamento di un gol di Edinson Cavani con il VAR ndr) tanto da dover richiedere l’aiuto dei compagni per rialzarsi e che se fosse stato suo figlio non gli avrebbe servito la cena. LA RABBIA DI MOU – «Sono molto sorpreso dal fatto che dopo le dichiarazioni di Solksjaer su Son non mi abbiate fatto alcuna domanda ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mou attacca

Calcio News 24

Anche i maghi vanno in pensione, sta volta tocca aMo u, abbandonato dalla truppaglia assoldata ... Si difende con molti e sicon pochi. La De a in questo è una eccezione ... Il modo ...Ha un talento, lo ha sempre avuto: detta la linea quando ancora non è evidente a tutti. Si ... contento per aver strappato un 1-0 al Levante: 'Se manca poco e l'avversario, devi difendere ...Jose Mourinho ha parlato in conferenza dopo la sconfitta del Tottenham con il Manchester United attaccando Ole Gunnar Solksjaer per le sue parole contro Son Heung-min Jose Mourinho ha parlato in confe ...Tra il 16 aprile e il 3 maggio 2011 il Barcellona e il Real Madrid hanno dato vita a quattro partite. Un Clasico dietro l’altro. Un pari in campionato, poi il successo del Real Madrid in Coppa del Re ...