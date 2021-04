Miguel Bosè, l’assenza dai media, la dipendenza dalla cocaina e sul covid: “Sono negazionista!” (Di lunedì 12 aprile 2021) Miguel Bosè, cantante spagnolo che ha avuto molto successo anche in Italia (lo ricordiamo anche alla conduzione di diversi programmi tv) da tempo è scomparso dai radar Figlio d’arte (ricordiamo la bellissima madre l’attrice italiana Lucia Bosè e il padre, torero spagnolo Luis Miguel González Lucas, più conosciuto come Luis Miguel Dominguín) ha raccontato le sue vicissitudini, durante la sua assenza dai media Un periodo molto complicato sia per la vita privata che professionale Il suo percorso professionale, oltre che la sua vita privata, hanno avuto non pochi ostacoli. Il cantante spagnolo è arrivato a perdere la voce, dopo che una sua storia d’amore, alquanto turbolenta, è finita. Poco prima di iniziare a raccontare la sua vita, Miguel ha detto alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 aprile 2021), cantante spagnolo che ha avuto molto successo anche in Italia (lo ricordiamo anche alla conduzione di diversi programmi tv) da tempo è scomparso dai radar Figlio d’arte (ricordiamo la bellissima madre l’attrice italiana Luciae il padre, torero spagnolo LuisGonzález Lucas, più conosciuto come LuisDominguín) ha raccontato le sue vicissitudini, durante la sua assenza daiUn periodo molto complicato sia per la vita privata che professionale Il suo percorso professionale, oltre che la sua vita privata, hanno avuto non pochi ostacoli. Il cantante spagnolo è arrivato a perdere la voce, dopo che una sua storia d’amore, alquanto turbolenta, è finita. Poco prima di iniziare a raccontare la sua vita,ha detto alla ...

