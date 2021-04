Metal Gear Solid sta per tornare? Konami pare pronta a concedere l'IP a compagnie esterne (Di lunedì 12 aprile 2021) È passato un po' di tempo dall'ultimo gioco della serie Metal Gear Solid, ma sembra che ci sia una possibilità che nuovi titoli vengano lanciati in futuro. ACG-Gaming ha recentemente riferito che, secondo una fonte affidabile, l'IP di Metal Gear Solid sarebbe in qualche modo "in palio". Non è ancora chiaro se questo sia legato alle voci di Hideo Kojima / Microsoft della scorsa settimana, ma sarebbe sicuramente qualcosa di enorme se Microsoft facesse lavorare il leggendario game designer su un nuovo capitolo della serie che ha creato. ACG-Gaming ha anche fornito chiarimenti sulla fonte di questo nuovo rumor, confermando che, fino ad ora, ha sempre fornito informazioni accurate su vari titoli come Far Cry Primal o Deathloop. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 aprile 2021) È passato un po' di tempo dall'ultimo gioco della serie, ma sembra che ci sia una possibilità che nuovi titoli vengano lanciati in futuro. ACG-Gaming ha recentemente riferito che, secondo una fonte affidabile, l'IP disarebbe in qualche modo "in palio". Non è ancora chiaro se questo sia legato alle voci di Hideo Kojima / Microsoft della scorsa settimana, ma sarebbe sicuramente qualcosa di enorme se Microsoft facesse lavorare il leggendario game designer su un nuovo capitolo della serie che ha creato. ACG-Gaming ha anche fornito chiarimenti sulla fonte di questo nuovo rumor, confermando che, fino ad ora, ha sempre fornito informazioni accurate su vari titoli come Far Cry Primal o Deathloop. Leggi altro...

