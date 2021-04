MEF al via commissione interministeriale su Giustizia tributaria

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e la Ministra della, Marta Cartabia, hanno firmato il decreto con cui viene istituita unasulla, con il compito di analizzare e formulare proposte di intervento, per far fronte al contenzioso arretrato e ridurre la durata dei processi. Larientra nelle competenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il Ministero dellaè coinvolto sul fronte del ricorso in Cassazione, dove il contenzioso tributario rappresenta una delle componenti principali dell’arretrato accumulato (50.000 i ricorsi pendenti stimati a fine 2020, con una percentuale di riforma delle decisioni di appello del 45%). La ...

Vicepresidente, Fabrizia Lapecorella, Direttore generale delle Finanze presso il MEF. Sedici in totale i componenti (Massimo Guido Antonini, Pietro Bracco, Clelia Buccico, Margherita Cardona Albini, ... La commissione interministeriale - spiega il MEF in una nota - sarà presieduta da Giacinto della Cananea, docente di diritto amministrativo presso l'Università Bocconi di Milano e componente del ...