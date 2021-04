Masters 1000 Montecarlo 2021, troppo Karatsev per Musetti. L’azzurro esce al primo turno (Di lunedì 12 aprile 2021) Lorenzo Musetti è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. L’azzurro ha ceduto al russo Aslan Karatsev, che si è imposto con il risultato di 6-3 6-4 dopo un’ora e 29 minuti di gioco. Una partita caratterizzata da quasi cinque ore di stop per la pioggia, ma nel complesso la prestazione del russo (all’esordio su terra rossa nel circuito maggiore) è stata davvero di alto livello. Pochi rimpianti per Musetti, il cui processo di crescita passa anche per esperienze come questa. Adesso Karatsev se la vedrà con il greco Stefanos Tsitsipas, chiamato ad arginare la potenza a tratti davvero devastante del semifinalista degli Australian Open. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Lorenzoè stato eliminato aldeldiha ceduto al russo Aslan, che si è imposto con il risultato di 6-3 6-4 dopo un’ora e 29 minuti di gioco. Una partita caratterizzata da quasi cinque ore di stop per la pioggia, ma nel complesso la prestazione del russo (all’esordio su terra rossa nel circuito maggiore) è stata davvero di alto livello. Pochi rimpianti per, il cui processo di crescita passa anche per esperienze come questa. Adessose la vedrà con il greco Stefanos Tsitsipas, chiamato ad arginare la potenza a tratti davvero devastante del semifinalista degli Australian Open. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE ...

