Marchisio: «Pirlo? Come fai a non accettare una proposta della Juventus?»

Claudio Marchisio ha parlato del suo futuro, di Juventus e di Andrea Pirlo a Il Messaggero.

Pirlo – «Se anche io avrei accettato la panchina della Juve Come prima esperienza? Come fai a non accettare una proposta del genere? Pirlo avrà meno esperienza in panchina di Klopp, Conte o Allegri, ma a fine anno poi vince soltanto uno ed è davvero difficile per chiunque. Opportunità del genere vanno prese al volo. Non puoi permetterti di rifiutare. E oggi un allenatore deve saper gestire molti più aspetti della vita di un calciatore».

Ultime Notizie dalla rete : Marchisio Pirlo Il Napoli scivola sulle strisce I goleador della Juve: Iaquinta, Marchisio, Trezeguet, Giovinco, Chiellini, Matri, Vucinic, Vidal, Caceres, Pogba, Llorente, Pirlo, Quagliarella, Pereyra, Sturaro, Pepe, Zaza, Bonucci (due gol), ...

Una Juve Orange! Bonucci, Chiellini, Buffon, Barzagli, Pirlo, Marchisio ecc.. Questi 9 anni di dominio Juventino sono stati tutti accomunati da una solida presenza italiana all'interno della rosa, uno zoccolo duro che negli anni si è sempre di più ...

Marchisio: «Pirlo? Anche io avrei accettato subito la Juventus»

L'ex centrocampista bianconero si racconta. Claudio Marchisio ha parlato del suo futuro, di Juventus e di Andrea Pirlo a Il Messaggero.

Marchisio parla del suo futuro: "Juventus o Federazione? Sceglierei la seconda"

L'ex centrocampista bianconero esclude un futuro in politica e difende la scelta di Pirlo: "Come fai a non accettare la panchina della Juve?".

