' Maradona è meglio di Pelé' | Marisa Laurito bacchetta Fazio

(Di lunedì 12 aprile 2021) La puntata di domenica sera di ' Che tempo che fa ' ha avuto come ospite l'ex stella del calcio brasiliano. In collegamento da Santos, in Brasile, O Rey si è detto emozionato e felice di poter ...

Fabio Fazio lo ha presentato come " Il migliore di tutti i tempi " risolvendo così in favore del brasiliano il confronto tra lui e. E proprio sul rapporto con l'ex numero 10 argentino Pelè ......ancora recuperato aldopo l'infortunio. Nonostante ciò credo che quella contro l'Inter sia la partita ideale per dare al Napoli ulteriore slancio nella corsa Champions. Arriverà al '' ...L'ex campione brasiliano ospite a 'Che tempo che fa' ha parlato del suo rapporto con Diego: “Scherzavamo sempre sul fatto di chi fosse il migliore” ...“De Zerbi è un il tecnico italiano più bravo in circolazione. Però, credo che non sia adatto alla piazza di Napoli. In azzurro spero nella riconferma di ...