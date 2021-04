"Ma che ci stai a fare lì". Paragone contro Sileri, gelo in studio. Anche Giletti è sconcertato | Video (Di lunedì 12 aprile 2021) Duro scontro a Non è l'arena tra Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, e Gianluigi Paragone, in collegamento con Massimo Giletti a La7. Si parla di Oms e del report sull'assenza di piano pandemico redatto dal dottor Francesco Zambon silenziato da Ranieri Guerra. Una vicenda che è costata il posto a Zambon, che si è dimesso. "Spero che possa essere preso da qualche altra parte e la sua competenza sfruttata", si rammarica Sileri. "Perché non l'hai preso come consulente?", lo incalza il senatore ex M5s, oggi leader di Italexit. "Come ben tu sai, o forse no, ti ringrazio per avermi fatto questa domanda perché mi metti la palla su un dischetto. Tu lo sai che l'ufficio del viceministro non è mai stato creato durante il precedente governo e che ho un capo della segreteria tecnica che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Duro sa Non è l'arena tra Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, e Gianluigi, in collegamento con Massimoa La7. Si parla di Oms e del report sull'assenza di piano pandemico redatto dal dottor Francesco Zambon silenziato da Ranieri Guerra. Una vicenda che è costata il posto a Zambon, che si è dimesso. "Spero che possa essere preso da qualche altra parte e la sua competenza sfruttata", si rammarica. "Perché non l'hai preso come consulente?", lo incalza il senatore ex M5s, oggi leader di Italexit. "Come ben tu sai, o forse no, ti ringrazio per avermi fatto questa domanda perché mi metti la palla su un dischetto. Tu lo sai che l'ufficio del viceministro non è mai stato creato durante il precedente governo e che ho un capo della segreteria tecnica che ...

