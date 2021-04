Le immagini (non ufficiali) del primo orologio di Google (Di lunedì 12 aprile 2021) Con un design essenziale, cassa circolare e senza pulsanti, Pixel Watch potrebbe arrivare già ad ottobre Foto: Jon Prosser – Render by IanIl leaker Jon Prosser, un nome noto per aver anticipato diverse volte alcune novità riguardo i dispositivi Apple, ha mostrato durante un episodio del programma Front Page Tech – in onda sul suo canale YouTube – come sarà il primo smartwatch di Google. Attualmente noto con il nome in codice Rohan, secondo i rendering pubblicati da Prosser, l’orologio di Mountain View avrà un design minimal con una cassa – e quadrante – con form factor circolare, priva di cornici e pulsanti: ad eccezione della corona che sarà montata sul lato destro del dispositivo. Foto: Jon Prosser – Render by IanSfruttando presumibilmente il sistema operativo WearOS, Pixel Watch monterà un sensore per monitorare la frequenza ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Con un design essenziale, cassa circolare e senza pulsanti, Pixel Watch potrebbe arrivare già ad ottobre Foto: Jon Prosser – Render by IanIl leaker Jon Prosser, un nome noto per aver anticipato diverse volte alcune novità riguardo i dispositivi Apple, ha mostrato durante un episodio del programma Front Page Tech – in onda sul suo canale YouTube – come sarà ilsmartwatch di. Attualmente noto con il nome in codice Rohan, secondo i rendering pubblicati da Prosser, l’di Mountain View avrà un design minimal con una cassa – e quadrante – con form factor circolare, priva di cornici e pulsanti: ad eccezione della corona che sarà montata sul lato destro del dispositivo. Foto: Jon Prosser – Render by IanSfruttando presumibilmente il sistema operativo WearOS, Pixel Watch monterà un sensore per monitorare la frequenza ...

