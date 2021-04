Iscritti all’Aire nel limbo dell’incertezza (Di lunedì 12 aprile 2021) C’è un grosso buco nella campagna di vaccinazione: i cittadini Iscritti all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero), che non possono vaccinarsi in Italia, anche se sono temporaneamente in patria e non riescono a tornare nel luogo di residenza all’estero a causa delle semi-chiusure delle frontiere e delle molteplici norme tutte diverse varate nell’absurdistan europeo (e mondiale) dell’anti-Covid, tra test obbligatori e quarantene più o meno lunghe. Ci sono più di 5 milioni di Iscritti all’Aire (più di 3 milioni di residenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 aprile 2021) C’è un grosso buco nella campagna di vaccinazione: i cittadini(anagrafe italiani residenti all’estero), che non possono vaccinarsi in Italia, anche se sono temporaneamente in patria e non riescono a tornare nel luogo di residenza all’estero a causa delle semi-chiusure delle frontiere e delle molteplici norme tutte diverse varate nell’absurdistan europeo (e mondiale) dell’anti-Covid, tra test obbligatori e quarantene più o meno lunghe. Ci sono più di 5 milioni di(più di 3 milioni di residenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

