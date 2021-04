'Io Apro', sit in (vietato) a Montecitorio: commercianti in partenza anche da Palermo (Di lunedì 12 aprile 2021) #IoApro, la ribellione dei ristoratori non prende Palermo: 'Non alimentiamo illegalità' 14 gennaio 2021 Ci sarà anche un gruppo di commercianti palermitani oggi a Roma per la manifestazione indetta ... Leggi su palermotoday (Di lunedì 12 aprile 2021) #Io, la ribellione dei ristoratori non prende: 'Non alimentiamo illegalità' 14 gennaio 2021 Ci saràun gruppo dipalermitani oggi a Roma per la manifestazione indetta ...

Advertising

NormalitaNuova : RT @rej_panta: Si stanno dirigendo a Roma più di 130 pullman per il sit in io apro - romanoziroldo : RT @rej_panta: Si stanno dirigendo a Roma più di 130 pullman per il sit in io apro - MarcelloAtanas : RT @rej_panta: Si stanno dirigendo a Roma più di 130 pullman per il sit in io apro - CortiMuller : RT @rej_panta: Si stanno dirigendo a Roma più di 130 pullman per il sit in io apro - Cuorenero17 : RT @rej_panta: Si stanno dirigendo a Roma più di 130 pullman per il sit in io apro -